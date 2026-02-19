Алматының оңтүстік-шығысында жер сілкінді

Жер сілікінісі Алматы қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 311 км. жерде тіркелді.

Бүгiн 2026, 14:28
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
pexels.com Бүгiн 2026, 14:28
Бүгiн 2026, 14:28
346
Фото: pexels.com

Алматының оңтүстік-шығысында жер сілкінді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

ҚР ТЖМ "СБЗҰҒО" ЖШС сейсмикалық станциялар желісімен 2026 жылғы 19 ақпанда Астана уақыты бойынша 14 : 09 жер сілкінісі тіркелді.

Жер сілкінісі ошағы Қырғызстан мен Қытай шекарасында аумағында Алматы қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 311 км. жерде орналасқан, - деп хабарлады ТЖМ баспасөз қызметі. 

Есептік қарқындылығы:

Алматы обл. Райымбек ауд. Нарынқол ауылы 3 б.,66 км

Алматы обл. Кеген ауд. Кеген ауылы 3 б.,137 км

Алматы обл. Кеген ауд. Жалағаш ауылы 2 б.,176 км

Алматы обл. Кеген ауд. Саты ауылы 2 б.,193 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Көкпек ауылы 2 б.,201 км

Жетісу обл. Панфилов ауд. Жаркент қ. 2 б.,224 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Шелек ауылы 2 б.,238 км

Алматы обл. Ұйғыр ауд. Ж. Қайыпова ауылы 2 б.,266 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Маловодное ауылы 2 б.,268 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Түрген ауылы 2 б.,269 км 

Еске салайық, бұған дейін Алматыда жер сілкінісі сезілген болатын.

Ең оқылған:

Наверх