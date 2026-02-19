Алматының оңтүстік-шығысында жер сілкінді
Жер сілікінісі Алматы қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 311 км. жерде тіркелді.
Алматының оңтүстік-шығысында жер сілкінді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
ҚР ТЖМ "СБЗҰҒО" ЖШС сейсмикалық станциялар желісімен 2026 жылғы 19 ақпанда Астана уақыты бойынша 14 : 09 жер сілкінісі тіркелді.
Жер сілкінісі ошағы Қырғызстан мен Қытай шекарасында аумағында Алматы қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 311 км. жерде орналасқан, - деп хабарлады ТЖМ баспасөз қызметі.
Есептік қарқындылығы:
Алматы обл. Райымбек ауд. Нарынқол ауылы 3 б.,66 км
Алматы обл. Кеген ауд. Кеген ауылы 3 б.,137 км
Алматы обл. Кеген ауд. Жалағаш ауылы 2 б.,176 км
Алматы обл. Кеген ауд. Саты ауылы 2 б.,193 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Көкпек ауылы 2 б.,201 км
Жетісу обл. Панфилов ауд. Жаркент қ. 2 б.,224 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Шелек ауылы 2 б.,238 км
Алматы обл. Ұйғыр ауд. Ж. Қайыпова ауылы 2 б.,266 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Маловодное ауылы 2 б.,268 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Түрген ауылы 2 б.,269 км
Еске салайық, бұған дейін Алматыда жер сілкінісі сезілген болатын.