Алматыда жер сілкінді
Алматыда жер асты дүмпуі болды.
Алматыда жер сілкінісі сезілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Алматы тұрғындары жер сілкінісін сезінді.
ҚР ТЖМ сейсмикалық станциялар желісі 2026 жылғы 17 ақпанда Астана уақытымен сағат 15:11-де жер сілкінісін тіркеді. Жер сілкінісінің ошағы Қазақстан аумағында, Алматы қаласынан шығысқа қарай 74 шақырым жерде орналасқан. Алынған деректер өңделу үстінде. Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ, - деп хабарлады ТЖМ баспасөз қызметі.
ТЖМ мәліметінше есептік қарқындылығы:
Алматы қ. 2 б.,75 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Түрген ауылы 4 б.,35 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Есік қ. 4 б.,39 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Маловодное ауылы 3 б.,44 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Шелек ауылы 3 б.,62 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Көкпек ауылы 2 б.,77 км
Алматы обл. Ұйғыр ауд. Ж. Қайыпова ауылы 3 б.,45 км
Алматы обл. Кеген ауд. Саты ауылы 3 б.,48 км
Алматы обл. Кеген ауд. Жалағаш ауылы 3 б.,67 км
Алматы обл. Кеген ауд. Кеген ауылы 2 б.,113 км
Алматы обл. Талғар ауд. Талғар қ. 3 б.,52 км
Алматы обл. Іле ауд. Өтеген-Батыр ауылы 3 б.,73 км
Алматы обл. Іле ауд. Боралдай ауылы 2 б.,84 км
Алматы обл. Жамбыл ауд. Қарғалы ауылы 2 б.,115 км
Алматы обл. Жамбыл ауд. Ұзынағаш ауылы 2 б.,123 км
Алматы обл. Ұйғыр ауд. Қырғызсай ауылы 2 б.,136 км
Алматы обл. Ұйғыр ауд. Чунджа ауылы 2 б.,140 км
Алматы обл. Алатау (Жетіген) қ. 2 б.,84 км
Алматы обл. Қарасай ауд. Қаскелең қ. 2 б.,99 км
Алматы обл. Қонаев қ. 2 б.,103 км Жетісу обл. Кербұлақ ауд. Сарыөзек ауылы 2 б.,136 км
Еске салайық, бұған дейін 16 ақпанда Алматының оңтүстік-шығысында жер сілкінген болатын.
