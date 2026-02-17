Алматыда жер сілкінді

Алматыда жер асты дүмпуі болды.

Бүгiн 2026, 15:19
Фото: pexels.com

Алматыда жер сілкінісі сезілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Алматы тұрғындары жер сілкінісін сезінді. 

ҚР ТЖМ сейсмикалық станциялар желісі 2026 жылғы 17 ақпанда Астана уақытымен сағат 15:11-де жер сілкінісін тіркеді. Жер сілкінісінің ошағы Қазақстан аумағында, Алматы қаласынан шығысқа қарай 74 шақырым жерде орналасқан. Алынған деректер өңделу үстінде. Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ, - деп хабарлады ТЖМ баспасөз қызметі. 

ТЖМ мәліметінше есептік қарқындылығы:

Алматы қ. 2 б.,75 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Түрген ауылы 4 б.,35 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Есік қ. 4 б.,39 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Маловодное ауылы 3 б.,44 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Шелек ауылы 3 б.,62 км

Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Көкпек ауылы 2 б.,77 км

Алматы обл. Ұйғыр ауд. Ж. Қайыпова ауылы 3 б.,45 км

Алматы обл. Кеген ауд. Саты ауылы 3 б.,48 км

Алматы обл. Кеген ауд. Жалағаш ауылы 3 б.,67 км

Алматы обл. Кеген ауд. Кеген ауылы 2 б.,113 км

Алматы обл. Талғар ауд. Талғар қ. 3 б.,52 км

Алматы обл. Іле ауд. Өтеген-Батыр ауылы 3 б.,73 км

Алматы обл. Іле ауд. Боралдай ауылы 2 б.,84 км

Алматы обл. Жамбыл ауд. Қарғалы ауылы 2 б.,115 км

Алматы обл. Жамбыл ауд. Ұзынағаш ауылы 2 б.,123 км

Алматы обл. Ұйғыр ауд. Қырғызсай ауылы 2 б.,136 км

Алматы обл. Ұйғыр ауд. Чунджа ауылы 2 б.,140 км

Алматы обл. Алатау (Жетіген) қ. 2 б.,84 км

Алматы обл. Қарасай ауд. Қаскелең қ. 2 б.,99 км

Алматы обл. Қонаев қ. 2 б.,103 км Жетісу обл. Кербұлақ ауд. Сарыөзек ауылы 2 б.,136 км

Еске салайық, бұған дейін 16 ақпанда Алматының оңтүстік-шығысында жер сілкінген болатын. 

