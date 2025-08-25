Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматының бірнеше ауданы бір тәулікке суық сусыз қалады

Бүгiн, 12:10
146
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Алматының бір бөлігі 26 тамыздың 00:00-ден 27 тамыздың 00:00-ге дейін суық сусыз қалады, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

“Алматы су” мәліметінше, суық суды өшіру келесі көшелер мен даңғылдардың шекараларында жоспарланған:

• Абай – Саин – Шаляпин – Ашимов;
• Шаляпин – Саин – Жандосов – Яссауи;
• Жандосов – Үлкен Алматы өзені – Әл-Фараби – Саин;
• Жандосов – Саин – Асқаров – Қарғалы өзені;
• Дулати бойында және Хан-Тәңірі шағын ауданында.

Су құбыры желілерінде жоспарлы реконструкция шаралары аясында технологиялық жабдықтарды алмастыру жүргізіледі. Жұмыс барысында Алтынсарин – Шаляпин – Саин – Абай контурында қысымның төмендеуі күтіледі, – делінген хабарламада.

