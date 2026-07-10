Алматының Баум тоғайында қауіпті қураған ағаштар қаптаған: Ормандағы жағдай қандай?
Тоғайдың жалпы ауданы 137,7 гектар.
10 Шілде 2026, 13:47
БӨЛІСУ
Ең оқылған:
- Жамбыл облысында ер адам әйеліне телефон соққаны үшін 10 тәулікке қамалды
- Данияр Елеусіновтің ұсталу сәтіндегі видео пайда болды
- БАҚ: Данияр Елеусінов Астанадағы үш жол-көлік оқиғасынан кейін қамауға алынды
- Ақтаудағы дәмханада атыс: Ер адамның беті жарақаттанды
- Атыраудағы сот: Прокурор Сәрсемәлиевке өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын сұрады