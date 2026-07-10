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  • Алматының Баум тоғайында қауіпті қураған ағаштар қаптаған: Ормандағы жағдай қандай?

Алматының Баум тоғайында қауіпті қураған ағаштар қаптаған: Ормандағы жағдай қандай?

Тоғайдың жалпы ауданы 137,7 гектар.

10 Шілде 2026, 13:47
АВТОР
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©️ BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина 10 Шілде 2026, 13:47
10 Шілде 2026, 13:47
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Фото: ©️ BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Алматыдағы Баум тоғайында қураған ағаштар тұрғындардың өміріне қауіп төндіріп тұр. Жуырда осындай ағаштардың бірі 19 жастағы қыздың үстіне құлап, ол ауыр хәлде ауруханаға түсті. Оқиғадан кейін BAQ.KZ тілшісі Баум тоғайына барып, жағдайды көзбен көріп қайтты. Тоғайдың әр тұсында қураған, құлаудың аз-ақ алдында тұрған ағаштар көп.

Алматыда Баум тоғайында 19 жасар қыз Селин Абитованың үстіне ағаш құлап кеткен болатын. Қайғылы оқиға 27 маусым күні болған. Селиннің туыстары тоғайда құрғап, құлап түсуі мүмкін ағаштар көп екенін ескерткен болатын. 

Тоғай туралы 

Тоғайдың жалпы ауданы 137,7 гектар. Оңтүстіктен солтүстікке қарай ұзындығы 3,5 шақырым, ені 0,4 шақырымнан 0,9 шақырымға дейін созылады.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Тарихи тұрғыдан «Орман қазыналық тоғайы» 1877 жылы генерал-губернатор Колпаковскийдің бұйрығымен, қаланы шаңды дауылдардан, аптап ыстықтан және топырақ эрозиясынан қорғау мақсатында негізі қаланған.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Агроном-орманшы Эдуард Баумның басшылығымен қолдан жасалған орман құрылып, аумағы абаттандырылып, тоғайды суармалы сумен қамтамасыз ету үшін арықтардың ирригациялық желісі тартылды.

1894 жылы негізгі жұмыстар аяқталғаннан кейін тоғайға "Баум тоғайы" деген атау берілген. 

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Тоғайда негізінен ұсақ жапырақты қарағаш және жылтыр қарағаш, сондай-ақ емен, қайың, шаған, жөке, үйеңкі және терек секілді жапырақты ағаштар көп. 

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Тоғайдың фаунасында жануарлардың, құстардың, қосмекенділер мен бауырымен жорғалаушылардың 223 түрі бар.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Баум тоғайы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар санатына жатады. Алайда тоғайдың ішінде тазалық жұмыстары көп жүргізілмейтіндей көрінді. 

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

Тоғай аумағына барған сәтімізде көзге бірден түскені - тамыры әлсіреп, кез келген сәтте құлауы мүмкін қисайған ағаштар өте көп.

Фото: BAQ.KZ / Сымбат Сатыбалдина

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