Алматы таулары неге халыққа әлі де қолжетімсіз? Экономист мәселені түсіндірді
Алмас Чукин Almaty Superski жобасының не үшін қажет екенін түсіндірді. Сарапшы таулардың қолжетімділігі мен туризм мәселесін көтерді.
Іле Алатауының таулары – қаланың басты табиғи құндылықтарының бірі. Олар қалаға өте жақын орналасқан әрі кез келген жерінен анық көрінеді. Алайда осындай жақындыққа қарамастан, таулар жыл бойының көп бөлігінде тұрғындардың басым бөлігі үшін қолжетімсіз болып қала береді.
Оның сөзінше, негізгі мәселе – инфрақұрылымның жеткілікті дамымауы. Көктем мен күзде тау соқпақтары лайланып, қауіпті болады, қыста қар мен мұз салдарынан қолжетімділік шектеледі, ал жазда танымал бағыттар шамадан тыс жүктеледі. Соның салдарынан тауға толыққанды бару мүмкіндігі жылына небәрі бірнеше аймен шектеледі.
Балалар мен отбасылардың мүддесін ескеру ерекше маңызды. Қазір көптеген баланың тауға жиі барып, табиғатпен қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру мүмкіндігі жоқ. Австрия мен Швейцария сияқты дамыған елдерде тауға бару күнделікті өмір мен білім беру жүйесінің бір бөлігі саналады. Ал Алматыда таулар көбіне әсем көрініс ретінде ғана қалып отыр, - дейді Алмас Чукин.
«Almaty Superski» жобасы осы мәселені шешуге бағытталған. Жоба аясында аспалы жолдар мен жаңа бағыттарды қоса алғанда заманауи инфрақұрылымды дамыту көзделген. Бұл тауларды жыл бойы тұрғындардың кең ауқымы үшін қолжетімді етуге мүмкіндік береді.
Экология мәселесі де маңызды. Реттелмеген туризм табиғатқа зиян келтіреді, ал ұйымдастырылған туризм адамдар ағынын жабдықталған бағыттарға бағыттап, қоршаған ортаға түсетін жүктемені азайтады, - деп түсіндірді экономист.
Сонымен қатар жоба айтарлықтай экономикалық әсер береді: жаңа жұмыс орындары ашылады, шағын бизнес дамиды, салық түсімдері артады.
Осылайша «Almaty Superski» – тауларды қолжетімсіз табиғи көріністен демалыс, экология және өңір дамуы арасындағы тепе-теңдікті сақтай отырып, қала тұрғындарының өмірінің маңызды әрі қолжетімді бөлігіне айналдыра алатын жоба.
