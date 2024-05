Алматылықтар президенттік хабарлама алды

31 мамыр күні Mass Alert ТЖ жүйесі сынақтан өткізілді.

Хабарламаны Android операциялық жүйесі бар құрылғыларды пайдаланушылар алды.

Алаңдамаңыздар. Халықты хабардар ету жүйесіне тексеру жүргізілуде. Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения. Remain calm. The public alert system is being tested, - деген хабарлама келіп түсті.