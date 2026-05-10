Алматыдағы жер сілкінісін алдын ала болжауға бола ма?
Жер сілкінісін ғылыми бағытта зерттеп жүрген маман Назыф Салиховпен ашық әңгіме.
Қазақстанда жер сілкінісін алдын ала болжау бағытындағы зерттеулер әлі де жалғасып жатыр. Ионосфера институтының профессоры, физика-математика ғылымдарының кандидаты Назыф Салихов сейсмикалық процестерді зерттеу қалай жүргізілетінін, қандай белгілер жер сілкінісінің алдында байқалуы мүмкін екенін және неге ғалымдар нақты болжам жасауға әлі сақ қарайтынын айтты.
Профессордың айтуынша, олардың зертханасы литосферадағы, яғни жер қыртысындағы процестерді зерттейді. Негізгі бағыт – жер сілкінісінің алдында болатын құбылыстарды бақылау.
Біздің зертхана литосфералық процестер динамикасы деп аталады. Біз литосферада болатын процестерді зерттейміз. Нақтырақ айтқанда, жер сілкінісіне дейін болатын өзгерістерді қараймыз. Мысалы, плиталар қозғалады, кернеу өзгереді. Осы әсерлер атмосфераға дейін таралуы мүмкін, – деді ғалым.
Оның сөзінше, бұл өзгерістер ионосфераға дейін жетеді. Ионосфера – Жерден шамамен 80-350 шақырым биіктікте орналасқан атмосфераның иондалған қабаты.
Ионосфера D, E, F, F1, F2 қабаттарынан тұрады. Жерде болатын процестерді біз арнайы ионосфералық әдістер арқылы тіркей аламыз, – дейді профессор.
Ғалымдар түрлі геофизикалық өрістерді тұрақты түрде бақылайды. Атап айтқанда, Жердің электромагниттік өрісі, гамма-кванттар ағыны, атмосфералық және ионосфералық сигналдар зерттеледі.
Біз электромагниттік өрісті, жер бетіндегі және ұңғыма ішіндегі гамма-кванттар ағынын, ионосфералық көрсеткіштерді өлшейміз. Доплер эффектісі арқылы ионосферадағы өзгерістерді анықтай аламыз, – деді ол.