Алматыдағы тәрбиеленушілер өрттен кейін санаторийге орналастырылды

Алматыдағы "Перзент" балалар үйінде шыққан өрт кезінде мекемеде болған 35 тәрбиеленуші мен қызметкерлер уақытша сауықтыру санаторийіне орналастырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Әкімдіктің мәліметінше, бәріне қажетті көмек пен қолдау көрсетіліп жатыр. Тәрбиеленушілерге тамақ беріліп, киім-кешек, азық-түлік және жеке гигиена құралдары жеткізілді. Сонымен қатар балаларға тәттілер таратылған.
Оқиға орнында Алматы қаласы әкімдігі мен Қоғамдық кеңес өкілдері, Наурызбай ауданының қорғаншылық және қамқоршылық қызметі, сондай-ақ Отбасыны қолдау орталығы мен Балаларды қолдау орталығының мамандары жұмыс істеп жатыр.
Айта кетейік, бұған дейін "Перзент" балалар үйі ауласындағы асхана ғимараты өртенгендігін жазғанбыз.