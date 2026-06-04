Алматыда жер сілкінді
Алматы тұрғындары жер сілкінісін сезді.
2026 жылдың 4 маусымы, бейсенбі күні Алматы тұрғындары жер сілкінісін сезді.
Ақпарат Еуропалық-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының (EMSC) сайтында жарияланды.
Халықаралық сарапшылардың мәліметтері бойынша, жер сілкінісінің магнитудасы 5,8 болды.
Сейсмологиялық сервистің мәліметінше, 4 маусым күні сағат 21:19-да магнитудасы 5,8 болатын жер сілкінісі тіркелген. Зілзаланың эпицентрі Қазақстан мен Шыңжаң шекарасы маңында, Алматыдан солтүстік-шығысқа қарай шамамен 316 шақырым жерде және Қытайдағы Хочэннен солтүстік-батысқа қарай 63 шақырым жерде орналасқан.
Сервис дерегінше, жер сілкінісінің тереңдігі 7 шақырым болған.
Эпицентр координаттары: солтүстік ендіктің 44.5321 градусы және шығыс бойлықтың 80.4429 градусы.
Әлеуметтік желілер мен қалалық чаттарда алматылықтар дүмпудің қысқа уақытқа ғана созылғанын жазып жатыр. Кейбір тұрғындар жер сілкінісін көпқабатты үйлердің жоғарғы қабаттарында сезгенін айтқан.
Материал жарияланған сәтте сейсмологтар мен Қазақстанның Төтенше жағдайлар министрлігінен ресми ақпарат түскен жоқ. Қираған нысандар мен зардап шеккендер туралы мәлімет те әзірге жоқ.
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