Алматыда жер сілкінді

Бүгiн, 12:53
Фото: pexels.com

Бүгін, 4 желтоқсанда, Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары жер сілкінісін сезді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, жерасты дүмпулері шамамен сағат 12:45-те байқалған.

Астана уақыты бойынша сағат 12.45-те жер сілкінісі тіркелді. Зардап шеккендер мен қиратулар туралы ақпарат болған жоқ. Ақпарат нақтылануда, - деп хабарлады ТЖМ.

Алматы тұрғындарының телефон құрылғыларына жер сілкінісі туралы хабарландыру келген.

Алматыда жер сілкінді

Қалада жер сілкінісі туралы хабарлайтын арнайы дабыл жүйесі іске қосылды.

