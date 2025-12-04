Алматыда жер сілкінді

Бүгін, 4 желтоқсанда, Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары жер сілкінісін сезді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, жерасты дүмпулері шамамен сағат 12:45-те байқалған.
Астана уақыты бойынша сағат 12.45-те жер сілкінісі тіркелді. Зардап шеккендер мен қиратулар туралы ақпарат болған жоқ. Ақпарат нақтылануда, - деп хабарлады ТЖМ.
Алматы тұрғындарының телефон құрылғыларына жер сілкінісі туралы хабарландыру келген.
Қалада жер сілкінісі туралы хабарлайтын арнайы дабыл жүйесі іске қосылды.