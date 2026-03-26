Алматыда жарық өшуі мүмкін: Көшелердің толық тізімі мен жұмыс кестесі жарияланды
Алматыда 26 және 27 наурыз күндері электр желілерінде жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізіледі.
Бүгiн 2026, 12:53
БӨЛІСУ
108Фото: pixabay.com
Алматыда 26-27 наурыз күндері электр желілерінде жөндеу жұмыстары өтеді. Қай көшелерде жарық уақытша өшуі мүмкін екені белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ қаланың электр желілерінде жүргізілетін жоспарлы жөндеу жұмыстарының кестесін апта сайын жариялап отырады.
Компания өкілдерінің мәліметінше, жоспарлы жұмыстар міндетті түрде жарықты өшіруді талап етпейді. Сайтта жарияланған кесте бүкіл аудан толықтай жарықсыз қалады дегенді білдірмейді – жұмыстар нақты көшелер мен учаскелерде ғана жүргізіледі. Электр қуатын өшіру тек ерекше жағдайларда, тұтынушыларды резервтік желіге ауыстыру мүмкін болмаған кезде ғана жүзеге асырылады.
26 наурыз (сағат 08:00-17:00 аралығы):
Жөндеу жұмыстары келесі мекенжайларға әсер етуі мүмкін:
•Азовская көшесі, 4-14;
•Масанчи көшесі, 16;
•Амангельды көшесі, 15а;
•Дүйсенова, Аносова, Райымбек, Бруно көшелері;
•Құрамыс шағынауданы: Балбырауын, Алатау, Қаусар көшелері;
•Қалқаман-2 шағынауданы: Қазыбекова, Ақтамберді жырау, Исатай көшелері;
•Құрамыс шағынауданы: Ақселеу Сейдімбек, Қалдаяқов көшелері;
•Қалқаман-2 шағынауданы: Сақе батыр, Қыдырбекова, Айбергенова көшелері;
•Жас-Қанат және Бақай шағынаудандары: Майлин, Монтажная көшелері;
•Құлагер шағынауданы, 25А;
•Центральная, Дзержинский, Энергетическая, Западная көшелері;
•Көшек батыр тұйығы;
•Радлов көшесі, 65-146;
•Сахариев көшесі, 90-108;
•Шымбұлақ көшесі, 6-25;
•Достық даңғылы, 103/41, 117;
•Алғабас шағынауданы: Еспаев көшесі, 59-85; Мұқаев көшесі, 29А, 34-54; Бектемісов көшесі, 1-10; Қасым-Шәріпов көшесі, 49-59;
•Садвакасов көшесі, 86-90;
•Поль Гурдэ көшесі, 1-18.
27 наурыз (сағат 08:00-17:00 аралығы):
Жөндеу жұмыстары келесі мекенжайларға әсер етуі мүмкін:
•Ақбұлақ көшесі, 41-55;
•Табиғат көшесі, 1-8;
•Бөкейханов көшесі, 61-193, 388-480;
•Самырсын көшесі, 41-67, 100-120;
•Маркелов көшесі, 3-9;
•Шаңырақ-1 шағынауданы: Өтемісұлы, Қаратау, Егемен, Ақын Сара, Орбұлақ, Ертарғын, Жанкожа батыр көшелері;
•Дүйсенова, Гайдар, Райымбек, Тұрғұт Өзал көшелері;
•Қалқаман-2 шағынауданы: Проектируемая, Қыдырбекова, Комсомольский көшелері;
•Қалқаман-2 шағынауданы: 3-көше, Таусамалы шағынауданы: Мақатаев, Жұмабаев көшелері;
•«Алатау» саяжай қоғамы;
•Дағыстан көшесі, 1-24;
•Неткалиев көшесі, 1-24;
•Саран көшесі, 1-23;
•Айтыков көшесі, 77-143;
•Шемякин көшесі, 127-188;
•Гүлсары көшесі, 1-28;
•Құрманов көшесі, 1-24;
•Құлагер шағынауданы, 52А;
•Тимирязев көшесі, 52, 54, 54А;
•Мұсабаев көшесі, 4, Орбита-4 шағынауданы;
•Центральная, Дзержинский, Энергетическая, Западная көшелері;
•Достық даңғылы, 106, 106А, 106Б, 106Г, 108/110, 104, 104А, 114, 105/5-226а;
•Луганский көшесі, 96;
•Елебеков көшесі, 5-28, 12-46/13, 8-10;
•Тәттімбет көшесі, 36;
•Сырмақ көшесі, 2-40;
•Рубинштейн көшесі, 7-42;
•Каменистая көшесі, 27;
•Яссауи көшесі, 18-32;
•Манат көшесі, 24-40;
•Тастақ-1 шағынауданы, 6а, 2-9.
Ең оқылған:
- Қазақстанда пәтерақының жартысын мемлекет төлеп береді: Көмекті кім ала алады?
- "Біз бұл соғыста жеңіске жеттік": Трамп АҚШ-тың Иранмен "дәл қазір" келіссөз жүргізіп жатқанын мәлімдеді
- Иранға жаңа ұсыныс: Трамп бір айлық бітім жариялауды көздеп отыр
- Атырауда сауда орталығында жасөспірім биіктіктен құлап кетті
- Нұрлан Байбазаров Президенттің көмекшісі болып тағайындалды