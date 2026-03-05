Алматыда цифрлық буын белсенділік танытып, жаңа бастаманы қолдады
Алматы қаласында «Жасанды интеллект жылы» аясында «Jas Stars» атты ауқымды жастар концерті өтті.
Алматы қаласында «Жасанды интеллект жылы» аясында «Jas Stars» атты ауқымды жастар концерті өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шараға 5000-нан астам адам қатысып, алдағы республикалық референдумды қолдауға бағытталған белсенді азаматтық ұстанымды білдіру алаңына айналды.
Концертке қала жастары, қоғамдық белсенділер мен тұрғындар қатысты. Бағдарлама барысында жаңа Конституция жобасының маңыздылығын түсіндіруге және 15 наурызда өтетін референдумға азаматтардың қатысуының мәніне ерекше назар аударылды. Спикерлер азаматтық жауапкершілік танытып, дауыс беруге қатысу әрбір қазақстандықтың елдің одан әрі дамуына қосатын маңызды үлесі екенін атап өтті.
Кештің мерекелік көңіл күйін қазақстандық эстраданың танымал өкілдері еселей түсті. Сахнада Muzart Life, Dieta KZ музыкалық ұжымдары, әнші Луина, өнерпаз Мирас Жүгінісов, DJ Ахметов + DJ робот дуэті, Арқайым және Алатау серілері топтары, сондай-ақ Нұрсұлтан Нұрбердиев, Alpha және Moonlight өнер көрсетті.
Бағдарламада роботтар ерекше орын алды. Олар шоуға толыққанды қатысып, ал алматылық барыс Әділет концерт қатысушыларымен батл ұйымдастырды. Концерт барысында Темірбек есімді Robo-DJ заманауи музыканы кәсіби түрде микстеп, көрермендерге ерекше драйв сыйлады.
Сондай-ақ екі би билейтін роботтың сахнаға шығуы кештің жарқын сәттерінің бірі болды. Олардың қимылдары дәл әрі үйлесімді болды: олар өнерпаздармен бірге хореографиялық нөмірлер орындап, композициялардың ырғағына сай қимылдады. Роботтар тек қозғалысты қайталап қана қоймай, көрермендермен өзара әрекеттесіп, қонақтарды қарсы алып, қол шапалаққа жауап беріп, сахнада «тірі» цифрлық қатысудың әсерін қалыптастырды.
Іс-шара барысында қоғам қайраткерлері сөз сөйлеп, елде жүзеге асырылып жатқан саяси реформалардың маңызын атап өтті және азаматтарды алдағы дауыс беруге белсенді қатысуға шақырды.
Жастар алдында актер әрі тележүргізуші Бахтияр Байсерік сөз сөйлеп, референдумның маңыздылығына тоқталды.
Біздің күшіміз - бірлікте. Елдің дамуы әрқайсымыздың жауапкершілігімізден басталады. Егер біз Қазақстанды қуатты, заманауи әрі гүлденген мемлекет ретінде көргіміз келсе, оның болашағын айқындайтын үдерістерге қатысуымыз керек. Референдум - өз пікірімізді білдіруге берілген мүмкіндік. Әсіресе жастардың дауысы маңызды, себебі ертеңгі елді сіздер құрасыздар. Сондықтан баршаңызды 15 наурыз күні референдумды қолдауға шақырамын, - деді ол.
Алматы қаласы мәслихатының депутаты Серік Есматовтың айтуынша, Қазақстан Республикасы жаңа Конституциясының жобасы бойынша референдум - ел дамуының маңызды кезеңі. Ол Ата Заң мемлекеттің негізін айқындап, халық билігі қағидатын бекітетінін және адам құқықтары мен қадір-қасиетін қорғауға кепілдік беретінін атап өтті.
15 наурыз - жауапкершілік пен таңдау күні. Болашақ біздің қатысуымызбен қалыптасады. Егер бізге әділдік, тұрақтылық және балаларымыздың болашағы маңызды болса, келіп дауыс беруіміз керек. Әр дауыс маңызды, - деді Серік Есматов.
Концерт соңында ұйымдастырушылар Алматы тұрғындарын 15 наурыз күні өтетін республикалық референдумға қатысып, ел болашағын айқындайтын саналы таңдау жасауға тағы да шақырды.
