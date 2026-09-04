Алматыда тау бөктерінде әл-Фараби даңғылы маңында өрт шықты

4 Қыркүйек 2026, 20:20
АВТОР
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Threads 4 Қыркүйек 2026, 20:20
4 Қыркүйек 2026, 20:20
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Фото: Threads

Алматыда әл-Фараби даңғылының бойында, ҚазҰУ-ға қарама-қарсы орналасқан аумақта өрт шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Әлеуметтік желілерде жарияланған видеолардан өрт ошағы жолдың жоғары жағында, Ремизовка ықшамауданы маңында орналасқанын көруге болады. Куәгерлердің айтуынша, өрттен шыққан күл Әл-Фараби даңғылы бағытына ұшып, қою түтін жол бойынан анық байқалып тұр.

Қазіргі уақытта өрттің нақты аумағы, шығу себебі және зардап шеккендердің бар-жоғы туралы ресми мәлімет жарияланған жоқ.

Алматы төтенше жағдайлар департаментінің редакцияға берген жауабы бойынша, қазіргі уақытта әл-Фараби даңғылының бойында, ҚазҰУ-ға қарама-қарсы орналасқан Ремизовка аумағында болған өрт толық сөндірілген. 

Ведомство мәліметінше, 4 қыркүйек күні сағат 19:56-да Бостандық ауданындағы Байшешек көшесі маңында құрғақ шөптің жануы оқшауланған. Ал сағат 20:05-те өрт толық сөндірілген.

Өртті сөндіруге екі мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің – №1 және №20 арнайы өрт сөндіру бөлімдерінің күштері жұмылдырылды.

Ведомствоның хабарлауынша, зардап шеккендер жоқ.

Оқиға орнында Алматы қаласы ТЖД-ның 19 қызметкері мен 5 техникасы жұмыс істеген.

 
 
 
 
 
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Публикация от BAQ.KZ ақпарат агенттігі (@baq.kaz)

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