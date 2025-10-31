Алматыда танымал құрылыс компаниясы лицензиясынан айырылды

Алматы қаласының құрылысты бақылау басқармасы “СК 7 Строй” ЖШС құрылыс компаниясын лицензиясынан айырды, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Ведомствоның мәліметінше, мердігер қаладағы бірнеше нысанда жұмыс жүргізген. Олардың қатарында № 112 мектепке жапсарлас ғимараттың құрылысы мен Әуезов ауданындағы абаттандыру жұмыстары бар.
Жоспардан тыс тексеру кезінде жобалық шешімдерден ауытқулар мен құрылыс нормаларының сақталмауы анықталды, – деді басқармада.
Тексеру қорытындысы бойынша компания құрылыс қызметін жүзеге асыру лицензиясынан айырылды.