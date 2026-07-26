Алматыда синтетикалық есірткі таратты деген күдікпен ер адам ұсталды
Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Алматыда полиция синтетикалық есірткіні заңсыз сақтап, таратумен айналысты деген күдікке ілінген 40 жастағы ер адамды ұстады.
Алматы полициясының мәлімтінше, Алатау ауданында Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері күдіктіні қолға түсірді. Жеке тінту барысында одан ондаған дайын есірткі орамы табылса, көлігін тексеру кезінде тағы жүзден астам орам тәркіленді.
Жедел-тергеу шаралары барысында күдіктінің тұрғылықты мекенжайына тінту жүргізілді. Онда шығу тегі сараптама арқылы анықталатын заттар, электронды таразы, орау материалдары және есірткіні өлшеп, буып-түюге арналған құралдар тәркіленді.
Сондай-ақ полицейлер күдікті қала аумағында дайындаған бес жасырын қойманы анықтап, олардан сараптамаға жіберілген зат салынған 300-ден астам орамды алып шықты.
Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Қазіргі уақытта тәркіленген заттардың нақты құрамы, олардың шығу тегі және есірткіні өткізу арналары анықталып жатыр.
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