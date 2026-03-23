Алматыда құрылыс алаңындағы кран отқа оранды
Бүгiн 2026, 21:50
152Фото: Скриншот
Алматы қаласының Медеу ауданындағы Тайманов көшесінде салынып жатқан көпқабатты тұрғын үй аумағында мұнара кранының жебесінде өрт шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ТЖМ күштері оқиға орнына жедел жетіп, шамамен 2 шаршы метр аумақтағы өртті қысқа уақытта сөндірді. Биіктіктегі жалынды ауыздықтау үшін арнайы автосаты мен лафеттік оқпан қолданылды.
Зардап шеккендер жоқ.
