Алматыда құрылыс алаңындағы кран отқа оранды

Зардап шеккендер жоқ.

Бүгiн 2026, 21:50
Фото: Скриншот

Алматы қаласының Медеу ауданындағы Тайманов көшесінде салынып жатқан көпқабатты тұрғын үй аумағында мұнара кранының жебесінде өрт шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ТЖМ күштері оқиға орнына жедел жетіп, шамамен 2 шаршы метр аумақтағы өртті қысқа уақытта сөндірді. Биіктіктегі жалынды ауыздықтау үшін арнайы автосаты мен лафеттік оқпан қолданылды.

