Алматыда қойма өртеніп жатыр

ТЖМ құтқарушылары Алматы қаласы Жетісу ауданындағы жеке тұрған екі қабатты қойма үй-жайында өртті сөндіру кезінде жоғары дәрежеде жұмыс істеуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәлімдеуінше, жергілікті жерде жедел штаб ашылып, 3 жауынгерлік учаске ұйымдастырылды. Оқпандар енгізілді, судың үздіксіз берілуі қамтамасыз етілді.
Шұғыл өзара әрекет ету қызметтері оқиға орнында. Жағдай бақылауда.
Зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.
Жану ошақтарына қол жеткізу және оттың одан әрі таралуын болдырмау үшін шатырды ашу жүргізіледі. Құтқарушылар конструкцияларды төгіп, жеке элементтерді алып тастайды, тиімді сөндіру үшін техникалық саңылаулар жасайды. Өртті оқшаулау және толық жою жұмыстары жүргізілуде, - делінген ведомство таратқан хабарламада.
Өртті сөндіруге шамамен 80 адам мен 21 бірлік техника, сондай-ақ өрт сөндіру автопоезы жұмылдырылды.