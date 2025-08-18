Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алматыда қоқыс шығаруға шыққан 16 жастағы жасөспірім жоғалып кетті

Бүгiн, 14:56
403
Бөлісу:
видеодан кадр
VIDEO
Фото: видеодан кадр

Алматыда 16 жастағы жасөспірім сыртқа қоқыс төгуге шығып, үйіне қайта оралмаған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

16 жастағы жасөспірім Айдос Әкімбаев 21 күннен бері іздестіріліп жатыр. Ол 28 шілде күні таңертеңгі сағат 10:53-те Әуезов ауданы, Мамыр-3 шағын ауданындағы үйінен қоқыс шығаруға сыртқа шыққан. Содан кейін үйіне қайтып оралмаған.

Жоғалған күні бозбаланың үстінде ақ футболка, қара шорты және қою көк түсті крокс-сланцы болған. 

Полиция жасөспірімді іздеу шаралары жүргізіліп жатқанын хабарлады.

Еске салайық, бұған дейін Алматыда үстіне ағаш құлаған 27 жастағы әйел қаза тапқанын хабарлаған болатынбыз.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Өзбекстандағы халықаралық форумда қазақстандықтар үздік нәтиже көрсетті
Келесі жаңалық
Берденов ісі: Прокурорлар айыпталушыға қандай жаза сұрады?
Өзгелердің жаңалығы