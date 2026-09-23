Алматыда қазақ киносының тарихына арналған саябақ бой көтереді
Келушілер отандық кинематографияның дамуы, танымал фильмдер мен еліміздің мәдени мұрасы туралы ақпарат ала алады.
Алматыда отандық кино тарихына арналған жаңа қоғамдық кеңістік – «Қазақфильм» кинематография саябағын құру жоспарланып отыр. Қазір жобаның тұжырымдамасы әзірленіп жатыр.
Саябақта тақырыптық аймақтар мен серуендеу аллеялары, интерактивті және мультимедиялық инсталляциялар, ашық аспан астындағы кино көрсетілімдеріне арналған амфитеатр, балалар және демалыс орындары болады.
Жобада Қазақстан киносының тарихын заманауи форматта таныстыру көзделген. Келушілер отандық кинематографияның дамуы, танымал фильмдер мен еліміздің мәдени мұрасы туралы ақпарат ала алады.
Сонымен қатар саябақта кино көрсетілімдері, тақырыптық кездесулер және мәдени іс-шаралар өткізу жоспарланған. Жоба жүзеге асқан жағдайда, Алматыда қазақстандық кино тарихын таныстыратын жаңа қоғамдық кеңістік пайда болады.
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