Алматыда қарашада жоғалып кеткен ер адам өлі табылды

Алматыда қараша айында жоғалып кеткен ер адам өлі табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
1991 жылы туған ер адам 28 қарашада үйінен күндізгі сағат 12:00 шамасында шығып, содан кейін қайта оралмаған. Сол күні оның үстінде көк жилет, көк свитер, сұр шалбар және қара кроссовка болған.
Ер адамның денесі 22 желтоқсанда табылды.
Алматы қаласының Жетісу ауданының жеке секторында Д. есімді азаматтың денесі табылды. Зорлық-зомбылық белгілері анықталмаған. Өлім себебі анықталуда, – деп хабарлады Алматы қаласының ПД баспасөз қызметі.