Алматыда көшет өсіретін тәлімбақ салынады

Фото: Алматы қаласы әкімдігі

Алматы қаласында көгалдандыру жүйесін дамыту және жасыл желекті көбейту мақсатында қалаға тиесілі көшет өсіретін тәлімбақ құру жоспарланып отыр. Бұл бастама қала әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен кеңесте қаралды, деп хабарлайды BAQ.KZ қала әкімдігіне сілтеме жасап.

Қазіргі таңда мегаполисте жыл сайын шамамен 1,4 миллионнан астам көшетке сұраныс қалыптасқан. Алайда арнайы тәлімбақтың болмауы көшеттерді сырттан сатып алуға тәуелді етіп, шығынды арттырып қана қоймай, олардың жергілікті климатқа бейімделу сапасына да әсер етіп келеді.

Осыған байланысты жеке тәлімбақ құру қаланың жасыл аймақтарын жүйелі дамытуға бағытталған стратегиялық шешім ретінде қарастырылуда. Жоба Алматының оңтүстік бөлігіндегі бірнеше аумақта кезең-кезеңімен жүзеге асырылып, кейіннен ауқымы кеңейтілмек.

Жоспар бойынша тәлімбақта заманауи технологиялар енгізіледі. Атап айтқанда, жылына 1 миллионға дейін көшет өсіруге мүмкіндік беретін микроклондық көбейту зертханасын ашу көзделіп отыр. Бұл әдіс жергілікті табиғи жағдайға бейімделген сапалы отырғызу материалын өндіруге және шығынды азайтуға мүмкіндік береді.

Кеңес қорытындысында қала әкімі Дархан Сатыбалды жауапты мекемелерге жобаны жан-жақты пысықтап, ғылыми негізін күшейтіп, іске асыру жұмыстарын кезең-кезеңімен жүргізуді тапсырды.

