Алматыда мас күйде экскаватор жүргізген шетелдік жауапқа тартылды
Құқық бұзушыға әкімшілік қамақ жазасы тағайындалды.
27 Қараша 2026, 23:55
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27 Қараша 2026, 23:5527 Қараша 2026, 23:55
216Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Алматының Наурызбай ауданында патрульдік полиция қызметкерлері тұрғын үйлердің арасында экскаватор жүргізіп жүрген мас жүргізушіні тоқтатты.
Тексеру барысында ер адамның алкогольдік масаң күйде болғаны медициналық куәландыру арқылы расталды. Сондай-ақ оның Өзбекстан азаматы екені және жүргізуші куәлігі жоқтығы анықталды.
Оқиға бойынша жиналған материалдар сотқа жолданды. Құқық бұзушыға әкімшілік қамақ жазасы тағайындалды.
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