Алматыда мәнерлеп сырғанаудан Денис Тен Мемориалы өтеді
Аталған турнирге 25 елден 150-ге жуық мәнерлеп сырғанаушы қатысады.
10 Қыркүйек 2026, 05:28
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10 Қыркүйек 2026, 05:2810 Қыркүйек 2026, 05:28
104Фото: Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі
7-10 қазан аралығында Алматыда мәнерлеп сырғанаудан халықаралық турнир – Денис Тен Мемориалы өтеді.
Аталған турнирге 25 елден 150-ге жуық мәнерлеп сырғанаушы қатысады.
Жарыс аясында жасөспірімдер, ерлер мен әйелдер арасындағы жекелей сырғанауда, сондай-ақ, мұздағы биде жүлделер сарапқа салынады. Байрақты бәсеке Halyk Arena мұз айдынында өтеді.
ҚР ҰОК мәліметінше, бұл турнир Қазақстанның мәнерлеп сырғанау тарихында өшпес із қалдырған 2014-Олимпиада ойындарының жүлдегері Денис Теннің құрметіне ұйымдастырылады.
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