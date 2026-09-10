Алматыда мәнерлеп сырғанаудан Денис Тен Мемориалы өтеді

Аталған турнирге 25 елден 150-ге жуық мәнерлеп сырғанаушы қатысады.

10 Қыркүйек 2026, 05:28
АВТОР
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Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі 10 Қыркүйек 2026, 05:28
10 Қыркүйек 2026, 05:28
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Фото: Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі

7-10 қазан аралығында Алматыда мәнерлеп сырғанаудан халықаралық турнир – Денис Тен Мемориалы өтеді.

Аталған турнирге 25 елден 150-ге жуық мәнерлеп сырғанаушы қатысады.

Жарыс аясында жасөспірімдер, ерлер мен әйелдер арасындағы жекелей сырғанауда, сондай-ақ, мұздағы биде жүлделер сарапқа салынады. Байрақты бәсеке Halyk Arena мұз айдынында өтеді.

ҚР ҰОК мәліметінше, бұл турнир Қазақстанның мәнерлеп сырғанау тарихында өшпес із қалдырған 2014-Олимпиада ойындарының жүлдегері Денис Теннің құрметіне ұйымдастырылады.

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