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  • Алматыда LRT құрылысына байланысты бірнеше қоғамдық көліктің схемасы өзгереді

Алматыда LRT құрылысына байланысты бірнеше қоғамдық көліктің схемасы өзгереді

9 Қазан 2026, 09:53
АВТОР
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Алматы әкімдігінен 9 Қазан 2026, 09:53
9 Қазан 2026, 09:53
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Фото: Алматы әкімдігінен

LRT-ның 1-ші желісін салу аясында су құбыры және кәріз желілерін қайта жаңарту бойынша жер жұмыстарын жүргізуге байланысты, сондай-ақ 10 қазан сағат 08:00-ден 11 қазан сағат 20:00-ге дейін Абылай хан даңғылының Мәметова көшесінен Райымбек даңғылына дейінгі бөлігінде қозғалыстың толық жабылуына орай, № 12, № 98 бағыттары және № ТП5, № ТП6 троллейбус бағыттарының қозғалыс сызбалары уақытша өзгертіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Бұл туралы Алматының Көлік холдингі хабарлады. 

№12

Оңтүстік бағытта: Абылай хан даңғылы (оңтүстік) - Райымбек даңғылы (шығыс) - Назарбаев даңғылы (оңтүстік) - Мәметова көшесі (батыс) - Абылай хан даңғылы (оңтүстік) - әрі қарай сызба бойынша.

Солтүстік бағытта: Абылай хан даңғылы (солтүстік) - Мәметова көшесі (батыс) - Желтоксан көшесі (солтүстік) - Райымбек даңғылы (шығыс) - Абылай хан даңғылы (солтүстік) - әрі қарай сызба бойынша.

№98

Оңтүстік бағытта: Назарбаев даңғылы (оңтүстік) - Мәметова көшесі (батыс) - Абылай хан даңғылы (оңтүстік) - әрі қарай сызба бойынша.

Солтүстік бағытта: Абылай хан даңғылы (солтүстік) - Гоголь көшесі - Назарбаев даңғылы (солтүстік) - әрі қарай сызба бойынша.

№ ТП5

Солтүстік бағытта: Абай даңғылы (шығыс) - Желтоксан көшесі (солтүстік) - Райымбек даңғылы (шығыс) - Абылай хан даңғылы (солтүстік) - әрі қарай сызба бойынша.

Оңтүстік бағытта: Абылай хан даңғылы (оңтүстік) - Райымбек даңғылы (батыс) - Наурызбай батыр көшесінің қиылысы бағдаршамда (бұрылыс) - Райымбек даңғылы (шығыс) - Желтоксан көшесі (оңтүстік) - Абай даңғылы (батыс) - әрі қарай сызба бойынша.

№ ТП6

Солтүстік бағытта: Абай даңғылы (шығыс) - Желтоксан көшесі (солтүстік) - Райымбек даңғылы (шығыс) - Абылай хан даңғылы (солтүстік) - әрі қарай сызба бойынша.

Оңтүстік бағытта: Абылай хан даңғылы (оңтүстік) - Райымбек даңғылы (батыс) - Наурызбай батыр көшесінің қиылысы бағдаршамда (кері бұрылыс) - Райымбек даңғылы (шығыс) - Желтоксан көшесі (оңтүстік) - Абай даңғылы (батыс) - әрі қарай сызба бойынша.

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