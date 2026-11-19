Алматыда гандболдан әйелдер арасында Азия чемпионаты өтеді
Бұл құрлық біріншілігі 2027 жылғы әлем чемпионатына іріктеу жарысы.
19 Қараша 2026, 22:41
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19 Қараша 2026, 22:4119 Қараша 2026, 22:41
113Фото: ҚР ҰОК
Құрлық біріншілігі 2027 жылғы әлем чемпионатына іріктеу болмақ. Турнир қорытындысы бойынша үздік төрт команда Венгрияда өтетін әлем чемпионатына жолдама алады.
Жарысқа он ұлттық құрама қатысады.
Жеребе қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы В тобына түсті. Бұл топта Оңтүстік Корея, Үндістан, Аустралия және Өзбекстан құрамалары бар. Ал Жапония, Иран, Қытай, Гонконг және Таиланд А тобында өнер көрсетеді.
Қазақстандық гандболшылар турнирдегі алғашқы ойынын 23 қарашада Аустралия құрамасына қарсы өткізеді.
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