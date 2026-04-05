Алматыда "Қайрат" – "Астана" матчынан кейін жанкүйерлер еріктілермен бірге стадионды тазалады
Ұйымдастырушылар мұндай бастамалардың оң үлгі қалыптастырып, тазалық пен тәртіп құндылықтарын нығайтуға ықпал ететінін атап өтті.
Алматыда «Қайрат» пен «Астана» командалары арасындағы матч өтіп, соңғы күндердің ең жарқын спорттық оқиғаларының біріне айналды. Ойынның алғашқы минуттарынан-ақ трибуналардағы қуатты қолдау сезілді: стадион дерлік толық толып, жанкүйерлер нағыз футбол мерекесінің атмосферасын қалыптастырды. Әр сәтке деген эмоция, жедел реакциялар мен біртұтас қолдау ырғағы мыңдаған көрерменді біріктірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Матч аясында экологиялық мәдениет пен жауапкершілік мәселелеріне ерекше назар аударылды. «Таза Қазақстан» бастамасы шараның маңызды бөлігіне айналып, жаппай іс-шаралар кезінде де қоршаған ортаға ұқыпты қараудың маңыздылығын еске салды.
Финалдық ысқырықтан кейін стадионда тазалық жұмыстары ұйымдастырылды. Еріктілер жедел түрде іске кірісті, алайда басты ерекшелік — оларға жанкүйерлердің өздері қосылды. Көптеген көрермен бейжай қалмай, трибуналардағы қоқысты жинауға көмектесіп, жоғары азаматтық жауапкершілік пен қалаға деген құрметтің үлгісін көрсетті.
Ортақ күштің арқасында стадион аумағы қысқа уақыт ішінде толық тәртіпке келтірілді. Мұндай тәжірибе Алматыдағы жанкүйерлік мәдениеттің жаңа деңгейге көтеріліп келе жатқанын көрсетеді — мұнда тек ойын эмоциясы ғана емес, қоғамдық кеңістікке саналы көзқарас та маңызды.
Ұйымдастырушылар мұндай бастамалардың оң үлгі қалыптастырып, тазалық пен тәртіп құндылықтарын нығайтуға ықпал ететінін атап өтті. Бұл матч тек тартысты ойынмен ғана емес, жанкүйерлердің бірлігімен де есте қалды. Олар командаға қолдау көрсету қала мен қоршаған ортаға қамқорлықпен қатар жүре алатынын дәлелдеді.
