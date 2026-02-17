Алматыда есірткі қылмысына қатысы бар іздеудегілердің фотосы жарияланды
Постерлерде іздеудегі тұлғалардың суреттері және жасаған қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы қысқаша ақпарат берілген.
Алматы қалалық Полиция департаментінің Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы есірткіге байланысты қылмыстар үшін іздеуде жүрген азаматтардың фотосуреттері бар бағдарларды жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, постерлерде іздеудегі тұлғалардың суреттері және жасаған қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы қысқаша ақпарат берілген. Материалдар Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы тарапынан таратылған.
Сондай-ақ жарияланған материалдарда қала тұрғындарына іздеудегі азаматтардың жүрген жерін анықтауға көмектесуі мүмкін кез келген ақпаратты полицияға хабарлау туралы үндеу жасалған.
Алматы қалалық Полиция департаменті Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев бағдарларды жариялау іздестіру жұмыстарының тиімділігін арттыруға бағытталғанын атап өтті.
Біз тұрғындарды мұқият болуға және өздеріне белгілі мәліметтермен бөлісуге шақырамыз. Бірлескен күш-жігер арқылы қаладағы қауіпсіздік деңгейін арттыра аламыз. Есірткі қылмыстары үшін жауапкершілік сөзсіз болады, – деді Мұрат Жұмабаев.
Полиция өкілдері бағдарларды тарату есірткі қылмысының алдын алуға, халықты ақпараттандыруға және тыйым салынған заттардың заңсыз айналымына бақылауды күшейтуге бағытталған кешенді профилактикалық жұмыстың бір бөлігі екенін қосты.
