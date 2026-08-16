Алматыда ерлі-зайыпты көлікті жүргізуші жазаға тартылды

Анықталған әрбір дерек бойынша заңда көзделген шаралар қабылданады.

16 Тамыз 2026, 16:48
АВТОР
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istockphoto.com 16 Тамыз 2026, 16:48
16 Тамыз 2026, 16:48
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Фото: istockphoto.com

Алимент төлеуден жалтару дерегі бойынша қылмыстық істі тергеу барысында анықтау органдарының қызметкерлері тағы бір заң бұзушылықты анықтады. Нәтижесінде ерлі-зайыптының екеуі де әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Анықтаушылардың мәліметінше, бұған дейін ер адамды патрульдік полиция тоқтатқан. Тексеру кезінде оның көлік жүргізу құқығы болмаса да, автокөлік басқарғаны белгілі болды.

Істі қарау барысында көлікті ер адамға жұбайы бергені анықталды. Әйел күйеуінің көлік жүргізуге құқығы жоқ екенін біле тұра, оған автокөлікті басқаруға берген.

Нәтижесінде ер адам көлік жүргізу құқығынсыз автокөлік басқарғаны үшін, ал әйел көлік жүргізу құқығы жоқ адамға автокөлікті бергені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Анықтау органдары тергеу кезінде қызметкерлер негізгі қылмыстық істің мән-жайын ғана емес, заңнама талаптарының басқа да ықтимал бұзушылықтарын тексеретінін атап өтті.

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