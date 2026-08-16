Алматыда ерлі-зайыпты көлікті жүргізуші жазаға тартылды
Анықталған әрбір дерек бойынша заңда көзделген шаралар қабылданады.
16 Тамыз 2026, 16:48
БӨЛІСУ
Ең оқылған:
- 17 жыл халықаралық іздеуде болған: Алматыдағы кісі өліміне қатысқан адам 15 жылға сотталды
- Полиция қазақстандықтарды инвестициялық алаяқтықтың жаңа тәсілі туралы ескертті
- Түнгі клубта өлімші етіп сабап, қашып кеткен: Астанада атышулы іс аяқталды
- АҚШ-та бензин бағасы 4 доллардан асты: Трамп кешірім сұрамайтынын мәлімдеді
- Қазақстан Өзбекстанда өткен V халықаралық экологиялық Құрылтайға қатысты