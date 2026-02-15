Алматыда экология талаптарын бақылауға дрондар қолданылуы мүмкін
Алматының атмосфералық ауаны қорғау қағидаларына сәйкес арнайы экологиялық талаптардың орындалуын "Eco Almaty" ЖШС бақылайды.
Бұл туралы қалалық Экология және қоршаған орта басқармасының өкілдері айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
"Eco Almaty" ЖШС – 100% мемлекеттік қатысуы бар ұйым. Ол экологиялық нормалардың бұзылуын анықтау барысында уәкілетті мемлекеттік органдарға – Экология департаментіне, Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментіне және Полиция департаментіне – жәрдем көрсетеді.
Бақылау келесі бағыттарды қамтиды: жеке және қоғамдық көлікті, коммерциялық қызмет көліктерін және коммуналдық техниканы қоса алғанда, жылжымалы шығарындылар көздері; стационарлық шығарындылар көздері; қалдықтарды полигондарда жағу, өздігінен тұтану, пиротехникалық бұйымдарды қолдану сияқты ұйымдастырылмаған стационарлық шығарындылар.
Бұзушылықтарды анықтау үшін стационарлық және жылжымалы экологиялық бекеттер пайдаланылады. Қалада барлығы 19 стационарлық және 4 жылжымалы бекет жұмыс істейді.
Сонымен қатар, көлік құралдарының шығарындыларындағы ластаушы заттардың шоғырлануын өлшейтін спектрометрлер, ал стационарлық шығарындылар көздерін бақылауға ұшқышсыз ұшу аппараттары қолданылуы мүмкін.
Басқарма мәліметінше, мұндай тәсіл қаладағы ауа сапасын тиімді бақылауға және экологиялық талаптардың бұзылуына жедел әрекет етуге мүмкіндік береді.
Алматының Экология және қоршаған орта басқармасының мәліметінше, бұл тәсіл қаладағы ауа сапасын тиімді бақылауға және экологиялық талаптар бұзылған жағдайда жедел әрекет етуге мүмкіндік береді.
Ең оқылған:
- Конституциялық комиссия мүшесі: Штаб енді аймақтарды аралайды
- Жаңа Конституцияда егемендік пен тәуелсіздік ұғымдарының айырмашылығы анық көрсетілген
- "Ел аумағы бөлінбейді": Депутат жаңа мәртебесін түсіндірді
- Бір палаталы Парламент: ашықтық пен әділ бәсекенің кепілі
- Жаңа Конституция: Күдіктілерді ұстау мерзімі 48 сағатқа қысқартылуы мүмкін