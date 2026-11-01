Алматыда екі қабатты дәмхана өртенді
Өрт сөндірушілер жарылу қаупінің алдын алды.
1 Қараша 2026, 13:45
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1 Қараша 2026, 13:451 Қараша 2026, 13:45
203Фото: видеодан скриншот
Алматы қаласының Түрксіб ауданында таңертең ерте екі қабатты дәмхана ғимаратынан өрт шықты.
Оқиға орнына өрт сөндіру бөлімшелері жедел жетті. Ғимаратқа келген кезде жалын шатырды шарпығаны анықталды. Барлау барысында қосалқы бөлме мен шатырдың өртеніп жатқаны белгілі болды.
Өрттің көршілес ғимаратқа таралу қаупі болған. Өрт сөндірушілердің жедел әрекетінің арқасында жалынның таралуына жол берілмеді.
Өртті сөндіру кезінде құтқарушылар жанып жатқан аумақтан көлемі әртүрлі алты оттегі баллонын алып шықты. Осылайша, баллондардың жарылу қаупінің алдын алды.
Өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
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