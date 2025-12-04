Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алматыда дүкен мен тұрмыстық ғимарат өртенді, 5 адам зардап шекті

Бүгiн, 03:12
156
Бөлісу:
ТЖМ баспасөз қызметі
Фото: ТЖМ баспасөз қызметі

Хасанғалиев көшесіндегі "Жас-Қанат" шағын ауданында тұрмыстық ғимараттар мен алдын ала мәлімет бойынша 80 шаршы метр алаңды алатын дүкен өртенді. Медициналық көмекке бес адам жүгініп, барлығы ауруханаға жатқызылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Оқиға орнында ТЖД-ның 31 қызметкері мен 8 техника бірлігі, сондай-ақ қалалық өзара әрекеттесу қызметтері жұмыс істеді.

Қабылданған жедел шаралардың арқасында өрт сөндірілді, өрттің көрші жеке тұрғын үйлерге таралмады. Өртті толық жою үшін шатырды ашу жұмыстары жүргізілді, – деді ҚР ТЖМ баспасөз қызметі.

Өрт сөндірушілер оттан 3 газ баллонын шығарды.

Құтқарушылар тұрғындардан қыста өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алаяқтық: полиция қазақстандықтарға үндеу жасады
Келесі жаңалық
4 желтоқсанға арналған валюта бағамы жарияланды
Өзгелердің жаңалығы