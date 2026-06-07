Алматыда бір күнде 1 мың текше метрден астам қоқыс шығарылды

Тазалық жұмыстарына 7 мыңнан астам тұрғын қатысып, 153 арнайы техника жұмылдырылды.

Бүгiн 2026, 08:40
АВТОР
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BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов Бүгiн 2026, 08:40
Бүгiн 2026, 08:40
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Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні мен Экологтар күніне орай Алматыда жалпықалалық сенбілік ұйымдастырылды.

Алматы әкімдігінің хабарлауынша, экологиялық акция қаланың барлық 8 ауданындағы 12 аумақта өтті. Тазалық жұмыстарына 7 мыңнан астам тұрғын қатысып, 153 арнайы техника жұмылдырылды.

 Сенбілік нәтижесінде қала аумағынан 1 139 текше метр қоқыс пен түрлі қалдық шығарылды.

Тазалық шаралары Үлкен Алматы, Кіші Алматы, Қарғалы, Жарбұлақ, Ақсай және Қарасу өзендерінің жағалауларында, сондай-ақ саябақтарда, қоғамдық кеңістіктер мен өзге де қала аумақтарында жүргізілді.

 Экологиялық акцияның негізгі мақсаты – тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру, қаланың тазалығы мен көркін арттыру және қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау қағидаттарын насихаттау.

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