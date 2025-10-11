Алматыда белгісіз біреу қала орталығындағы ғимаратқа бомба қойылғанын хабарлады

Сенбі күні кешке Алматыда қала орталығындағы ғимаратқа белгісіз біреу бомба қойылғаны туралы хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ қалалық полицияның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Бомба Назарбаев көшесінде орналасқан бұрынғы «Цезарь» кинотеатрына қойылған. Оқиға орнында полиция мен басқа да төтенше жағдайлар қызметі шұғыл әрекет етті.
Бастапқы әрекет ету аясында төтенше жағдайлар қызметі бомба бар деген қауіпті хабарды алғаннан кейін ғимаратты тексеріп жатыр. Азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мекеме ішіндегідер эвакуацияланды. Сондай-ақ комиссия ғимаратты тексерді, - деп хабарлады полиция.
Үй-жайды тексергеннен кейін бұл ақпарат расталмады. Сағат 20:40-та ғимаратқа қатысты тексеруді тоқтату туралы мәлімдеме жасалды.
Қазіргі уақытта жедел бөлімшелер аты-жөнін жасырған тұлғаны анықтау және ұстауға бағытталған бірқатар іс-шаралар жүргізіп жатыр, - деп хабарлады полицияның баспасөз қызметі.