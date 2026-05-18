Алматыда банктер мен ХҚКО-ны сынаған шетел азаматы 10 тәулікке қамалды

Бүгiн 2026, 06:58
Фото: pixabay

Алматыға банк картасын рәсімдеу үшін келген шетелдік қыз ЖСН мен басқа да құжаттарды алу кезінде қиындықтарға тап болған.

Осыдан кейін ол банктердің, ХҚКО-лардың жұмысы мен жергілікті бюрократияға қатысты эмоцияға толы видеолар түсіріп, әлеуметтік желіге жариялаған.

Видеолар желіде тез тарап, қоғам арасында қызу талқылаінды. Көпшілік бойжеткеннің айтқан сөздерін орынсыз әрі қорлайтын деп бағалап, өзге елде жүрген адам жергілікті тәртіп пен заңды құрметтеуі керек екенін жазды.

Полицияның мәліметінше, қызға қатысты ұсақ бұзақылық фактісі бойынша әкімшілік іс қозғалған. Кейін сот оны кінәлі деп танып, 10 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы шешім шығарған.

