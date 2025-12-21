Алматыда 16 жаңа балабақша пайдалануға беріледі

Алматының әлеуметтік дамуы қала үшін басым бағыт болып қала береді. Бұл туралы мегаполис әкімі Дархан Сатыбалды мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әкімнің айтуынша, Алматыда білім беру және медициналық мекемелер желісін кеңейту бойынша жүйелі жұмыс жалғасып жатыр. Жақын уақытта 16 жаңа балабақшаны пайдалануға беру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жекеменшік балабақшаларда 10 000 қосымша орын ашу үшін мемлекеттік тапсырыс орналастырылады. Аталған шаралар 2030 жылға қарай 2-6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамтуды 99 пайызға жеткізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ «Алматы мектеп стандартына» сәйкес оқушы орындарының тапшылығын кезең-кезеңімен азайту мақсатында алдағы бес жылда 16 мектеп пен 7 қосымша ғимарат салу көзделген.
Денсаулық сақтау саласында бірыңғай стандартқа сәйкес қаладағы 475 мың тұрғынды медициналық қызметпен қамтитын медициналық-санитарлық алғашқы көмек көрсететін 11 нысан салынады. Сонымен қатар 3 перзентхананың, 2 заманауи стационардың, сондай-ақ 250 орынға арналған хоспис пен СПИД орталығының құрылысы басталады. Медициналық инфрақұрылымды жаңғырту мақсатында 4 негізгі стационар мен 2 клиникалық ауруханаға ауқымды қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіледі. Бұдан бөлек, 1,5 млн тұрғынды қамтитын 16 қосымша жедел медициналық жәрдем станциясы салынады, – деді Дархан Сатыбалды.