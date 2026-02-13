Алматыда 15 жастағы оқушыны қағып, қашып кеткен жүргізуші іздестірілуде

Жүргізуші оқиға орнынан қашып кеткен.

Бүгiн 2026, 14:36
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев

Алматыда жаяу жүргіншілер жолағында 15 жастағы оқушыны қағып, қашып кеткен жүргізуші іздестіріліп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Оқиға Алмалы ауданында күндізгі сағат 11 шамасында болған. Белгісіз жүргізуші Райымбек даңғылының бойындағы бұрылыста оқушыны қағып кеткен. 

Жол апаты бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Видеодан көліктің бұрылып жатып, жасөспірімді қаққанын көруге болады.

Жүргізуші оқиға орнынан қашып кеткен, қазіргі таңда оны ұстау бойынша жедел іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр. Алмалы ауданының полиция қызметкерлері тергеуді бастады, - деп хабарлады Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі.

