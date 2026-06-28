Алматы тауларында жоғалған екі жасөспірім аман табылды
Жас жігіттерге медициналық көмек қажет болмады.
Бүгiн 2026, 21:19
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 21:19Бүгiн 2026, 21:19
140Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Алматы қаласының құтқарушылары Үлкен Алматы шыңына көтеріліп, уақытында оралмаған екі жас туристі тауып, қауіпсіз жерге түсірді.
ТЖМ мәліметінше, 2003 және 2004 жылы туған екі жас жігіт 27 маусым күні таңертең Үлкен Алматы шыңына көтерілген. Олар сол күні кешке қайтуы тиіс болғанымен, белгіленген уақытта байланысқа шықпаған. Ұялы телефондары желі аймағынан тыс болған. Соңғы геолокация шамамен сағат 17:00-де шыңның солтүстік бөлігінде тіркелген.
Хабарлама түскеннен кейін ТЖМ құтқарушылары жедел түрде іздестіру жұмыстарына кірісті. Нәтижесінде туристер табылып, таудан төмен түсірілді. Құтқарушылар оларды экопостқа дейін шығарып салған.
Жас жігіттерге медициналық көмек қажет болмады.
Ең оқылған:
- Алматы облысында бұрынғы шенеунік 20 млн теңге алаяқтық жасады деген күдікке ілінді
- Қорғаныс министрлігі Атырау аспанында ұшқан жойғыш ұшаққа қатысты түсініктеме берді
- Алматыда сәлемдемеден марихуана алған жасөспірім ұсталды
- Алматы – Өскемен тас жолындағы жантүршігерлік жол апатынан бес адам қаза тапты
- Қазақстан халық партиясының төрағасы ауысты