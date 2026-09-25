Алматы тауларында алғашқы қар жауды
Шымбұлақта қар жауып, ауа райы күрт салқындады
25 Қыркүйек 2026, 11:51
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25 Қыркүйек 2026, 11:5125 Қыркүйек 2026, 11:51
134Фото: видеодан алынған кадр
Алматының таулы аймағында ауа райы күрт салқындап, Шымбұлақта қар жауды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Түнде тауда ірі қар түйіршіктері түскенін жергілікті тұрғындар әлеуметтік желіде жариялаған видеолардан көруге болады.
Кадрларда тау бөктерінің қарға орана бастағаны байқалады. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл қыркүйек айындағы алғашқы қар.
Алматыда әзірге ауа райы жылы болғанымен, таулы аймақтарда температураның төмендеуі күздің салқындай бастағанын көрсетеді.
Бұған дейін Алматы және басқа да қалаларда қолайсыз метерологиялық жағдай күтілетіні хабарланған болатын.
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