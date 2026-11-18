Almaty SuperSki ауқымды жобасының құрылысы қарқын алды: Курорт әлемдік деңгейге жетеді
Курорт толық қуатына шыққанда жылына миллионға жуық турист қабылдап, 5 мыңға жуық жұмыс орнын ашуы мүмкін.
Қазақстанда тау туризмін дамытуға бағытталған ірі жобалардың бірі – Almaty SuperSki құрылысы белсенді кезеңге өтті. Көк-Жайлау шатқалында жыл бойы жұмыс істейтін тау курорты бой көтермек. Жобада 60 шақырым шаңғы трассасы, 17 көтергіш және күніне 10 мыңға дейін шаңғышы қабылдай алатын мүмкіндік қарастырылған. Құрылысқа халықаралық компаниялармен қатар отандық өндірушілер де тартылып жатыр. Ал курорт толық қуатына шыққанда шамамен 5 мың жұмыс орнын ашу көзделген.
Қазақстанның туристік әлеуеті халықаралық рейтингтерде де көрініс тауып отыр. Дүниежүзілік экономикалық форумның 2026 жылғы Саяхат және туризмді дамыту индексінде еліміз 110 мемлекеттің арасында 56-орынға жайғасып, Орталық Азия елдері арасында көш бастады. Қазақстан жеті балдың ішінен 4,09 балл жинаған. Өзбекстан 3,69 балмен 76-орынға, Қырғызстан 3,44 балмен 93-орынға тұрақтады. Тәжікстан мен Түрікменстан зерттеуге енгізілмеген.
Әлемдік рейтингтің алғашқы үштігіне Жапония, АҚШ және Испания енді. Олардың көрсеткіштері тиісінше 5,27, 5,23 және 5,22 балды құрады. Зерттеуге қатысқан елдердің ешқайсысы жеті балдық межеге жетпеген.
Рейтингті қалыптастыру кезінде көлік қатынасының қолжетімділігі, инфрақұрылым сапасы, мемлекеттік туристік саясат, инвестициялық тартымдылық, табиғи және мәдени ресурстар, экологиялық тұрақтылық секілді 17 бағытты қамтитын 102 көрсеткіш ескерілген.
Туризмді дербес экономикалық сала ретінде дамытуға бағытталған жұмыстар аясында Қазақстанда ірі инфрақұрылымдық жобаларға басымдық беріліп келеді. Солардың бірі – Алматы маңындағы Көк-Жайлауда жүзеге асырылып жатқан Almaty SuperSki курорты.
Құрылысқа әлемдік компаниялар тартылды
Жобаның жүзеге асу барысы 18 қарашада Премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Kazakh Tourism Development Ltd. директорлар кеңесінің отырысында қаралды. Компанияның бас атқарушы директоры Ержан Еркинбаев құрылыс бекітілген кестеге сай жүріп жатқанын баяндады.
Канатты жолдардың іргетасын құю жұмыстары француздық POMA компаниясымен бірлесіп басталған. Сонымен қатар болашақ курорттың техникалық ерекшеліктеріне сай жабдықтар әзірленіп жатыр. Компания жоба аясында 11 канатты жол салады.
Құрылысқа қазақстандық кәсіпорындар да қатысады. POMA әлеуетті отандық жеткізушілерді бағалап, құрылымдардың жекелеген бөлшектерін еуропалық сапа және қауіпсіздік талаптарына сай өндіре алатын қазақстандық өндірушіні іріктеп алған. Бұл жергілікті кәсіпорындарға жаңа технологияларды меңгеріп, өндірістік тәжірибе жинақтауға мүмкіндік береді.
Жобаның сәулеттік бөлігіне де халықаралық компаниялар тартылған. Ашық конкурс қорытындысы бойынша Швейцарияның Blumer–Lehmann компаниясы Негізгі және Жоғарғы станция ғимараттарының ағаш көтергіш құрылымдарын жобалау, дайындау және жеткізу жұмыстарын атқарады. Бұл жұмысқа 3,5 ай уақыт қарастырылған.
Ал тау ауылшасының тұжырымдамасын әзірлеу Данияның Bjarke Ingels Group компаниясына тапсырылды. Ол 24 халықаралық компания қатысқан байқауда жеңімпаз атанған. Сонымен қатар жобаға Канаданың Ecosign компаниясы да тартылып отыр. Бұл компанияның әлемнің 46 елінде мыңнан астам жобаны жүзеге асыру тәжірибесі бар.
Халықаралық мамандардың қатысуы тау курорттарын жобалау мен салудағы заманауи технологияларды қолдануға жол ашады. Ал отандық кәсіпорындардың жұмысқа араласуы қазақстандық мамандар мен өндірушілердің жаңа дағдыларды игеруіне мүмкіндік береді.
Шаңғы трассалары ғана емес, жыл бойғы демалыс орны
Almaty SuperSki жобасы тек қысқы спортпен шектелмейді. Курорт жыл бойы жұмыс істеуге бейімделеді. Мұнда 60 шақырым шаңғы трассасы мен 17 көтергіш салынып, күніне 10 мыңға дейін шаңғышы қабылдау жоспарланып отыр.
Трассалардың шамамен 70 пайызы жасыл және көк санаттарға жатады. Яғни олар шаңғы тебуді енді үйреніп жүргендерге, жаңадан бастағандарға және балалы отбасыларға қолайлы болады.
Жаз мезгілінде курорттың инфрақұрылымы жаяу серуендеуге, велосипед тебуге және отбасылық демалысқа пайдаланылмақ. Жоба аясында жаяу және велосипед бағыттарын, шолу алаңдары мен демалыс орындарын ұйымдастыру көзделген. Сондай-ақ соқпақтарды арнайы белгілермен жабдықтау, цифрлық навигация мен шұғыл байланыс жүйесін енгізу қарастырылған. Бұл келушілердің қауіпсіздігін арттыруға бағытталған.
Курорттың қазақстандықтарға қолжетімді болуы да назардан тыс қалмаған. Ел азаматтары үшін барынша қолайлы бағамен арнайы абонементтер енгізу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Ал шетелдік туристерге бөлек, жоғарырақ тариф ұсынылуы ықтимал.
Бұдан бөлек, Алматы мектеп оқушыларына арналған шаңғы тебу сабақтарының бағдарламасы пысықталып жатыр. Мектепке дейінгі жастағы балаларға, зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға кейбір нысандар мен қызметтерді тегін пайдалану мүмкіндігін беру көзделген.
Жобаның негізгі мақсаты – заманауи тау инфрақұрылымын қалыптастырып, оны шетелдік туристермен қатар қазақстандықтардың да пайдалануына жағдай жасау.
Курорт Алматы кәсіпкерлеріне қандай мүмкіндік береді?
Almaty SuperSki құрылысы мен кейінгі жұмысы тек курорт аумағындағы кәсіпорындарға ғана емес, Алматыдағы шағын және орта бизнеске де сұраныс қалыптастыруы мүмкін. Себебі туристерге қызмет көрсету үшін қонақүй, қоғамдық тамақтану, көлік, сауда, жабдықтарды жалға беру және экскурсия ұйымдастыру салалары қатар дамуы қажет.
Жобаны іске асыру кезеңінде құрылыс ұйымдары, құрылыс материалдары мен жабдық өндірушілер, көлік және сервистік компаниялар тапсырыс ала алады. Курорт ашылғаннан кейін қонақүйлер мен мейрамханалар, сауда орындары, жабдықтарды жалға беру орталықтары және туристік қызмет көрсетушілер үшін жаңа мүмкіндік пайда болады.
Кешен жыл бойы жұмыс істейтіндіктен, кәсіпкерлік белсенділік тек қысқы маусыммен шектелмейді. Қыста негізгі сұраныс шаңғы инфрақұрылымы мен оған байланысты қызметтерге түссе, жазда жаяу және велосипед бағыттары, экскурсиялар мен түрлі іс-шаралар туристерді тартуға тиіс.
Жоба толық қуатына шыққан кезде шамамен 5 мың жұмыс орнын ашу жоспарланып отыр. Бұл – курорттың өзіндегі және оған қызмет көрсететін бағыттардағы жұмыспен қамту мүмкіндігі.
Жобаның экономикалық әлеуетіне қатысты есеп те келтірілген. Егер курортқа жылына 1 миллион турист келіп, әрқайсысы орта есеппен үш күн болып, күніне 300 доллар жұмсаса, келушілердің жалпы шығыны жылына шамамен 900 миллион долларға жетуі мүмкін. Бұл – есептік болжам. Оның бір бөлігі курорт аумағынан тыс жерде қызмет көрсететін Алматы кәсіпорындарына да түсуі ықтимал.
Осы тұрғыдан алғанда, Almaty SuperSki туристік нысан ғана емес, құрылыс, көлік, сауда, қонақүй және қызмет көрсету салаларына тапсырыс қалыптастыратын ірі жоба ретінде қарастырылып отыр.
Көк-Жайлаудың табиғи аумағы сақталады
Жобаны жоспарлау кезінде Көк-Жайлаудың табиғи ерекшелігін сақтау мәселесіне де басымдық берілген. Курорттың жалпы аумағы шамамен 1 022 гектарды құрайды. Оның ішінде құрылысқа 20 гектардай жер қарастырылған. Бұл жобаның жалпы аумағының шамамен 2 пайызы.
Құрылыс жүргізілетін жерлер ерекше қорғалатын табиғи аумақ мәртебесін сақтап, Іле-Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің құрамында қалады.
Жоба аясында жеке виллалар, коттедждер, шале үйлер мен жабық тұрғын үй кешендерін салу көзделмеген. Негізгі назар көпшілік демалысына арналған инфрақұрылымға, жаяу және велосипед бағыттарына, шолу алаңдары мен ортақ демалыс орындарына аударылған.
Осылайша, курортты дамыту кезінде туристік инфрақұрылымды кеңейту мен табиғи аумақтың мәртебесін сақтау қатар қарастырылып отыр.
Курорт 2028 жылдың желтоқсанында іске қосылуға тиіс
Almaty SuperSki жобасының барлық кезеңі Үкіметтің бақылауында. Директорлар кеңесінің отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов құрылыс жұмыстарын жеделдетіп, курортты 2028 жылдың желтоқсанында іске қосуды тапсырды.
Құрылыс бекітілген кестеге сәйкес жалғасып жатыр. Жобаның жүзеге асуы Қазақстанның туристік инфрақұрылымын кеңейтіп қана қоймай, отандық өндіріс пен кәсіпкерлікке жаңа тапсырыстар беруге, жұмыс орындарын ашуға және Алматының туристік қызметтер нарығын дамытуға мүмкіндік бермек.
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