Алматы қорығында ойнап жүрген аландар фототұзаққа түсіп қалды

Ілбіс немесе қар барысы – Қазақстанның Қызыл кітабына енген, саны азайып бара жатқан жыртқыш.

Бүгiн 2026, 08:32
АВТОР
Скриншот Бүгiн 2026, 08:32
Бүгiн 2026, 08:32
53
Фото: Скриншот

Алматы қорығының ірі шатқалдарына орнатылған фототұзақтардан қар барысының аландары түсірілген ерекше кадрлар жинақталды. Бұл сәттер табиғаттың тылсым тіршілігін көрсетеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Аландар бір-бірімен ойнап, анасының қимылдарын қайталап, аңшылық дағдыларын меңгеріп, болашақта өз бетімен тіршілік етуге бейімделеді.

Ілбіс немесе қар барысы – Қазақстанның Қызыл кітабына енген, саны азайып бара жатқан жыртқыш. Аландардың фототұзаққа түсуі қорықтағы табиғи ортаның сақталғанын және жануарларға қолайлы жағдай бар екенін дәлелдейді.

 

 
 
 
 
 
