Алматы қорығында ойнап жүрген аландар фототұзаққа түсіп қалды
Ілбіс немесе қар барысы – Қазақстанның Қызыл кітабына енген, саны азайып бара жатқан жыртқыш.
Бүгiн 2026, 08:32
Алматы қорығының ірі шатқалдарына орнатылған фототұзақтардан қар барысының аландары түсірілген ерекше кадрлар жинақталды. Бұл сәттер табиғаттың тылсым тіршілігін көрсетеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аландар бір-бірімен ойнап, анасының қимылдарын қайталап, аңшылық дағдыларын меңгеріп, болашақта өз бетімен тіршілік етуге бейімделеді.
Ілбіс немесе қар барысы – Қазақстанның Қызыл кітабына енген, саны азайып бара жатқан жыртқыш. Аландардың фототұзаққа түсуі қорықтағы табиғи ортаның сақталғанын және жануарларға қолайлы жағдай бар екенін дәлелдейді.
