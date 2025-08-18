Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматы облысындағы Есік көлінде демалушылардан заңсыз төлемдер алынған

Бүгiн, 11:20
gov.kz
VIDEO
Фото: gov.kz

Желіде Есік көліне демалуға барған демалушылар шағымданған видеолар пайда болды. Онда азаматтардан жекеменшік деген желеумен ақша алынғаны айтылған, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Демалушылардан Іле-Алатауы мемлекеттік ұлттық паркіне кіреберісте экологиялық бекеттен ресми төлем алынса, 10 шақырым өткеннен кейін жекеменшік деген желеумен тағы да адам басына 2 мың, жеңіл көліктерге 2,5 мың, мироавтобустар 5 мың, үлкен автобустар 20 мың теңге алынған.

Облыс әкімдігінің мәліметінше, "Хабель" ЖШС-мен жасалған сенімгерлік басқару шартына сәйкес туристерден төлемақы алу қарастырылмаған.

Басқарушының мұндай әрекеттері оның өкілеттігінен тыс әрі шарт талаптарын бұзады. Көліктерден алынатын төлемақы тек Іле-Алатау ұлттық паркі аумағында заңнамаға сәйкес белгіленген. "Хабель" ЖШС-на заңсыз төлемақыны тоқтату және орнатылған шлагбаумдарды алып тастау туралы хабарлама жолданды, – деді Алматы облысы әкімдігінен.

Әкімдік 17 тамыздан бастап Есік көліне кіреберістегі шлагбаумдар алынғанын атап өтті.

