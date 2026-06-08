Алматы облысында жер сілкінісі тіркелді
Зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат түскен жоқ.
Бүгiн 2026, 22:19
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 22:19Бүгiн 2026, 22:19
192Фото: istockphoto.com
2026 жылғы 8 маусымда Астана уақыты бойынша сағат 21:55-те Қазақстан аумағында жер сілкінісі тіркелді.
ҚР ТЖМ-ге қарасты сейсмикалық станциялар желісінің мәліметінше, жер сілкінісінің эпицентрі Алматы қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 111 шақырым жерде орналасқан.
Жер сілкінісінің координаттары – 42.920° солтүстік ендік, 78.188° шығыс бойлық, тереңдігі – 5 шақырым.
Есептік сезілу қарқындылығы:
- Алматы облысы, Кеген ауданы, Саты ауылында – 2,5 балл;
- Алматы облысы, Кеген ауданы, Жалағаш ауылында – 2 балл.
Зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат түскен жоқ.
Ең оқылған:
- Қытай Тайвань маңында арнайы операция басталғанын мәлімдеді
- Қызылордада жоғалып кеткен 6 жастағы қыздың денесі табылды
- Қытайда бірден екі деңгейлі қауіп жарияланды: нөсер мен сел қаупі күшейді
- Конгода Эбола өршіп барады: Індет жұқтырғандар саны 500-ге жуықтады
- Демалыс күндері интернет неге істемей қалды: Министрлік түсініктеме берді