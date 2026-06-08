Алматы облысында жер сілкінісі тіркелді

Зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат түскен жоқ.

Бүгiн 2026, 22:19
АВТОР
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istockphoto.com Бүгiн 2026, 22:19
Бүгiн 2026, 22:19
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Фото: istockphoto.com

2026 жылғы 8 маусымда Астана уақыты бойынша сағат 21:55-те Қазақстан аумағында жер сілкінісі тіркелді.

ҚР ТЖМ-ге қарасты сейсмикалық станциялар желісінің мәліметінше, жер сілкінісінің эпицентрі Алматы қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 111 шақырым жерде орналасқан.

Жер сілкінісінің координаттары – 42.920° солтүстік ендік, 78.188° шығыс бойлық, тереңдігі – 5 шақырым.

Есептік сезілу қарқындылығы:

  • Алматы облысы, Кеген ауданы, Саты ауылында – 2,5 балл;
  • Алматы облысы, Кеген ауданы, Жалағаш ауылында – 2 балл.

Зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат түскен жоқ.

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