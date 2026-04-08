Алматы облысында жер сілкінісі тіркелді

Эпицентр Алматы қаласынан шамамен 117 шақырым солтүстік-батыста орналасқан.

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі «Сейсмологиялық зерттеу және ақпарат ұлттық ғылыми орталығы» ЖШС бүгін, 8 сәуірде сағат 22:55-те Алматы облысы, Іле ауданы аумағында жер сілкінісі тіркелгенін мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Эпицентр Алматы қаласынан шамамен 117 шақырым солтүстік-батыста орналасқан. Күрті ауылында сілкініс 2 баллға дейін сезілді.

Қазіргі уақытта зардап шеккендер мен материалдық қираулар туралы ақпарат жоқ.

Ең оқылған:

