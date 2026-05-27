Алматы облысында жаңа тікұшақ алаңы ашылды
ТЖМ мәліметінше, тікұшақ алаңы бюджеттен тыс қаражат есебінен жергілікті кәсіпкердің қолдауымен салынған.
ТЖМ басшысы Шыңғыс Әрінов Кеген ауданындағы Саты ауылдық округінде, Көлсай көлдері ұлттық паркі аумағында Көлсай көліне жақын орналасқан жаңа тікұшақ алаңын аралап көрді.
Жаңа тікұшақ алаңы төтенше жағдайлар кезінде авиациялық жұмыстарды орындауға арналған. Оның көмегімен халықты эвакуациялау, авариялық-құтқару бөлімшелерін жеткізу және қажетті жабдықтарды жетуі қиын аймақтарға жедел тасымалдау мүмкін болады.
Нысанды таныстыру барысында министрге алаңның техникалық мүмкіндіктері мен пайдалану шарттары көрсетілді. Мамандардың айтуынша, тікұшақ алаңы әуе кемелерінің қауіпсіз қонуы мен ұшу талаптарына толық сәйкес келеді.
Сондай-ақ жаңа нысан өңірдің таулы және туристік аумақтарында жедел әрекет ету мүмкіндігін едәуір арттыратыны атап өтілді.
ТЖМ мәліметінше, тікұшақ алаңы бюджеттен тыс қаражат есебінен жергілікті кәсіпкердің қолдауымен салынған.
Ең оқылған:
- Астанада бойжеткен Бейімбет Майлиннің ескерткішіне мініп алған
- Сүлейменова мектеп бітіру кештеріндегі қымбат сыйлықтарға қатысты пікір білдірді
- Ақтөбеде жекеменшік үйде жарылыс болып, бір адам қаза тапты
- Павлодар облысында жер сілкінді
- Мұғалімдер кабинет ремонтына ақша шығаруға міндетті емес – министр