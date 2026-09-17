Алматы облысында заңсыз қоқыс полигонында ірі өрт шықты

Қоқыс 400 шаршы метр аумақта жанған.

17 Қыркүйек 2026, 01:28
АВТОР
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Скриншот 17 Қыркүйек 2026, 01:28
17 Қыркүйек 2026, 01:28
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Фото: Скриншот

Алматы облысының Қарасай ауданында заңсыз қоқыс полигонында шыққан өрт оқшауланды.

Өрт Іргелі ауылдық округіне қарасты Көксай ауылының маңында болған. Қоқыс 400 шаршы метр аумақта жанған.

Оқиға орнында үздіксіз су беру ұйымдастырылып, арнайы техникамен аумақты қалпына келтіру және өрт ошақтарын топырақпен көму жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Қазіргі уақытта өртті толық сөндіру жұмыстары жалғасуда.

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