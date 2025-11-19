Алматы облысында тұрғындар 20 жыл бойы сатып алған жерлерін ала алмай жүр

Алматы облысында 322 адам Қосөзен ауылынан сатып алған 10 сотық жерлерін ала алмай отыр. Сотта жеңгендеріне қарамастан, олар 20 жыл бойы өздеріне тиесілі жерді алмаған. Жәбірленушілер президентке хат жолдауды жоспарлап отыр, деп деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Тұрғындардың айтуынша, 2006 жылы олар 162 гектар жер сатып алған. Кейін сатушының алаяқ екені белгілі болып, 2013 жылы оны сотқа тартқан. Сот зардап шеккендерге шығынды өтеуге міндеттеді. Алайда сатып алушылар ақша қайтарудан гөрі, өздері сатып алған жерді алғысы келеді.
Бізге сол жылдардағы курспен ақша қайтарады дейді. Мысалы, мен сол кезде төлеген 4 мың долларым қазір 287 мың теңге болып бағаланады. Осы ақшаға қандай жер ала аламын? Сондықтан бізге жерді беруді талап етеміз! – дейді жәбірленушілердің бірі Жанылхан Әлімқұлова.
Сот орындаушысының айтуынша, ол жерлерді қайтаруға тырысқан. Бұл үшін арнайы қаулы шығарылған. Бірақ сегіз жәбірленуші ақша алуға келісім бергендіктен, прокуратура бұл шешімді тоқтатқан.
Егер барлық адамдар бір адамға сенімхат беруге бірігіп келсе, жерді беруге болады. Ал егер олар бір шешімге келе алмаса, тек жерді сату және ақша қайтару ғана мүмкін, – деді сот орындаушысы Асхат Байшибанов.
Аймақтық әкімдіктің өкілдері жерді қайтару бойынша жұмыстар жүргізетінін айтты. Олар 322 адамның тізімін қайта тексеріп, жауапты органдармен бірге жылдың соңына дейін мәселені шешуге уәде берді. Қазіргі уақытта жерлерді басқа адамдарға сатпау үшін оларға шектеу қойылады.