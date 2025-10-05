Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алматы облысында сарбаз көз жұмды

Кеше, 22:40
111
Бөлісу:
Kazinform
Фото: Kazinform

Алматы облысында шекарашы сарбаз қайтыс болды. Бұл туралы ҰҚК мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2025 жылдың 5 қазанында Алматы облысы бойынша департаменттің медициналық қамтамасыз ету бөлімшесінде ҰҚК қатардағы Шекара қызметінің сарбазы қайтыс болды, - делінген ведомствоның хабарламасында.

Дәрігерлердің алдын ала мәліметі бойынша, өлімнің себебі менингококцемия болып табылады.

Бұл менингокок инфекциясының қауіпті түрі, онда бактериялар қанға еніп, сепсис тудырады. Ауру жедел дамиды.

Полиция тергеуді бастады, ал шекара қызметі қайғылы оқиға бойынша қызметтік тексеріс тағайындады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Үсік жүріп, тұман түседі". 11 өңірде дауылды ескерту жарияланды
Келесі жаңалық
Израиль мен ХАМАС келіссөзі Мысырда өтеді
Өзгелердің жаңалығы