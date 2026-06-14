Алматы облысында құтқарушылар ағыс алып кеткен баланы аман алып шықты
Оқиға орнына жедел жеткен құтқарушылар құтқару шеңберінің көмегімен баланы жағаға аман-есен эвакуациялады.
Бүгiн 2026, 23:27
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 23:27Бүгiн 2026, 23:27
59Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Алматы облысында ТЖМ құтқарушылары карьердегі аралшықта қалып қойған 10 жастағы балаға көмек көрсетті.
Оқиға Жамбыл ауданына қарасты Қарғалы ауылындағы жинақтаушы карьерде болған. 2016 жылы туған бала суға шомылып жүрген кезде ағыс оны шағын аралшыққа алып кеткен. Өздігінен жағаға қайта алмаған жасөспірім көмек сұраған.
Жағдайды байқаған куәгер бірден 112 нөміріне хабар берген. Оқиға орнына жедел жеткен құтқарушылар құтқару шеңберінің көмегімен баланы жағаға аман-есен эвакуациялады.
Балаға медициналық көмек қажет болған жоқ.
ТЖМ ата-аналарды балаларды су айдындары маңында қараусыз қалдырмауға және төтенше жағдай туындаған кезде дереу 112 нөміріне хабарласуға шақырады.
Ең оқылған:
- Иран ақпанда қаза тапқан Али Хаменеиді жерлеу күнін белгіледі
- Оңтүстік Корея соты экс-президент Юн Сок Ёльді 30 жылға соттау туралы шешім шығарды
- Әлем чемпионатында бүгін топ-матч: Бразилия мен Марокко ойнайды
- Қызметтік ит Астанаға кіреберісте көліктен есірткі тапты
- Көкшетауда найзағай түскеннен кейін жекеменшік үй өртенді