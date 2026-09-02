Алматы облысында ер адам жертөлеге құлап кетті
ТЖМ құтқарушылары ер адамға көмек көрсетіп, жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырды.
2 Қыркүйек 2026, 22:23
БӨЛІСУ
2 Қыркүйек 2026, 22:232 Қыркүйек 2026, 22:23
167Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Алматы облысының Іле ауданында құтқарушылар жертөлеге құлап, өздігінен шыға алмай қалған 1957 жылы туған ер адамға көмек көрсетті.
Оқиға орнына жеткен ТЖМ қызметкерлері арнайы құрал-жабдықтардың көмегімен ер адамды жертөледен шығарды.
Құтқарылған азамат алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.
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