Алматы облысында ер адам жертөлеге құлап кетті

ТЖМ құтқарушылары ер адамға көмек көрсетіп, жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырды.

2 Қыркүйек 2026, 22:23
АВТОР
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BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов 2 Қыркүйек 2026, 22:23
2 Қыркүйек 2026, 22:23
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Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Алматы облысының Іле ауданында құтқарушылар жертөлеге құлап, өздігінен шыға алмай қалған 1957 жылы туған ер адамға көмек көрсетті.

Оқиға орнына жеткен ТЖМ қызметкерлері арнайы құрал-жабдықтардың көмегімен ер адамды жертөледен шығарды.

Құтқарылған азамат алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.

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