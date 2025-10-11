Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алматы облысында атпен мәнерлеп жүруден Қазақстан чемпионаты өтеді

Кеше, 16:47
111
17–19 қазан аралығында Алматы облысында орналасқан "Almaty Horse & Polo Club" базасында атпен мәнерлеп жүру (выездка) бойынша Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Чемпионат үш күнге созылып, бірнеше санат бойынша ұйымдастырылады:

  • Балалар
  • Жасөспірімдер
  • Юниорлар
  • Жас жылқылар
  • Ересектер

Бағдарламаға FEI сынақтары енгізілген.

Елдің ең мықты шабандоздары чемпионат аясында шеберлігін паш етіп, көрермендерге әсемдік пен сымбаттың, үйлесім мен талғамның әсерін сыйлайды.

Ережесі

Сайт: https://kazequestrian.kz/kk/

Инстаграм: https://www.instagram.com/equestrian_kz/#

Тикток: https://www.tiktok.com/@equestrian_kz

